2019-06-12T07:25:10+03:00
В мире

В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2

Информация о погибших и пострадавших не поступала
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2Фото: REUTERS
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Геологическая служба США (USGS) заявила, что на севере Пакистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Подземные толчки были зафиксированы в 3.10 по местному времени (6.10 мск). Эпицентр располагался в 39 километрах к юго-востоку от города Баффа. Очаг залегал на глубине 30,7 километра, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Мексики и Гватемалы. Из-за подземных толчков пришлось эвакуировать здание парламента соседнего Сальвадора. Подземные толчки были зафиксированы в 16.14 по времени UTC (19.14 мск). Эпицентр сейсмического события располагался в пяти километрах к востоку от города Тустла-Чико. Очаг же залегал на глубине примерно 95 километров.

Землетрясение на Аляске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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