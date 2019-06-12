Пилот упавшего на крышу высотки в Нью-Йорке вертолета не имел права летать в непогоду

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-12T07:56:52+03:00

В день, когда вертолет упал на крышу высотки, в Нью-Йорке шел дождь Фото: REUTERS

В ФАУ США пояснили, что для полетов в условиях плохой видимости необходимо иметь специальную лицензию

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В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погиб 58-летний Тимоти Маккормак, который вообще не имел права подниматься в воздух в непогоду, а в тот день в американском мегаполисе лил дождь и был туман.

Об этом рассказала телеканалу NBC представитель Федерального авиационного управления (ФАУ) США, уточнив, что для полетов в условиях плохой видимости (менее 4800 м), когда пилот может ориентироваться только по показаниям приборов, необходимо иметь специальную лицензию, которой у Маккормака не было. А в такую погоду, как была в понедельник, вертолетам и вовсе запрещено летать над городом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 июня вертолет врезался в один из небоскребов в центре нью-йоркского района Манхэттен. В результате жесткой посадки на крыше 54-этажной высотки воздушное судно загорелось, начался пожар. Единственной жертвой стал пилот.

Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU