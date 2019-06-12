СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-12T08:38:35+03:00

В Верховной раде признали, что за телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы Фото: РИА Новости

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Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинские жители нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов на территории РФ. При этом, как подчеркнул политик. это делается в ответ на якобы подобные действия в адрес Украины со стороны россиян.

- Некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда - украинские, - подчеркнул депутат.

Также Геращенко отметил, что интернет позволил обезличивать людей, сообщает телеканал "112 Украина".

Напомним, сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе по всей России - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Однако ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией волну ложных сообщений о минировании в России. Представитель Кремля не стал комментировать информацию об авторах данных звонков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688096" frameborder="0"></iframe> В Иркутске из-за звонков о минировании эвакуированы несколько больниц, школ и две пожарные части.

ИСТОЧНИК KP.RU