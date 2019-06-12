Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-12T08:46:56+03:00

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Победивший на выборах главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и официально вступил в должность главы государства.

- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, - подчеркнул Токаев.

Напомним, шестые по счету президентские выборы прошли в Казахстане в воскресенье, 9 июня. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 70,96% голосов избирателей одержал Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщает "РИА-Новости",

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана. По итогам обработки всех бюллетеней, ближайший соперник Токаева – журналист и политический деятель Амиржан Косанов – набрал 16,23% голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU