Рябков заявил, что считает маловероятным возобновление участия США в соглашениях по вооружениям

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-12T10:21:39+03:00

По мнению замглавы МИД России, Россия и США не достигнут соглашений, пока не будет готов Вашингтон

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США не придут к новым соглашениям по вооружениями, пока Вашингтон не будет готов к этому.

По его мнению, возобновление участия Москвы и Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является маловероятным.

"Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация", - сказал Рябков, комментируя американо-российские отношения в интервью газете The Wall Street Journal.

Он также отметил, что события в настоящее время развиваются так быстро и неожиданно, что наблюдается "ситуация, в которой угроза растет".

По словам Рябкова, российская сторона считает необходимым сохранять связи с США, несмотря на возникшие разногласия. Газета отмечает, что замглавы МИД РФ выступил за формирование механизмов по снижению риска вооруженного столкновения между странами.

Напомним, в начале февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД, что было ответной мерой на позицию Соединенных Штатов по этому соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU