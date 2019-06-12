2019-06-12T10:21:39+03:00
В мире

Рябков заявил, что считает маловероятным возобновление участия США в соглашениях по вооружениям

По мнению замглавы МИД России, Россия и США не достигнут соглашений, пока не будет готов Вашингтон
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США не придут к новым соглашениям по вооружениями, пока Вашингтон не будет готов к этому.

По его мнению, возобновление участия Москвы и Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является маловероятным.

"Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация", - сказал Рябков, комментируя американо-российские отношения в интервью газете The Wall Street Journal.

Он также отметил, что события в настоящее время развиваются так быстро и неожиданно, что наблюдается "ситуация, в которой угроза растет".

По словам Рябкова, российская сторона считает необходимым сохранять связи с США, несмотря на возникшие разногласия. Газета отмечает, что замглавы МИД РФ выступил за формирование механизмов по снижению риска вооруженного столкновения между странами.

Напомним, в начале февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД, что было ответной мерой на позицию Соединенных Штатов по этому соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр индийского штата предупредил о надвигающемся мощном циклоне
Умер Джим МакМуллан - актер из сериала "Санта-Барбара"
Замглавы МИД России опроверг сведения о присутствии в Венесуэле боевых частей российской армии
Житель Великобритании выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
США прокомментировали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Тимошенко заявила о серьезном упадке украинской экономики
В Гонконге проходит многотысячный митинг
Трамп назвал своего соперника в президентской гонке Джо Байдена "умственно слабым"
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана
В Верховной раде признали, что за телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы
Пилот упавшего на крышу высотки в Нью-Йорке вертолета не имел права летать в непогоду
CША направят тысячу военных в Польшу
Украина нашла новый способ закупки газа у России
Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2
Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
В причастности к попытке госпереворота в Венесуэле обвинили 17 человек