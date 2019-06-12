2019-06-12T10:25:03+03:00
В мире

Замглавы МИД России опроверг сведения о присутствии в Венесуэле боевых частей российской армии

По словам Сергея Рябкова, речь в данном случае идет о технических специалистах
Александр ДЖУМАЕВ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия не направляла в Венесуэлу боевые части или спецназ своих вооруженных сил для поддержки президента Николаса Мадуро. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Российские служащие, присутствующие в Венесуэле, являются именно служащими в полном смысле слова, потому что они техники. Это не боевые силы, а тем более не спецназ, способный к самостоятельным индивидуальным операциям", - сказал Рябков в интервью изданию Wall Street Journal. Заместитель главы МИД также отметил, что Россия готова поддержать любые соглашения, которые будут способствовать урегулированию политического кризиса в стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал о прибытии группы российских военнослужащих в аэропорт Каракаса. Тогда представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные принимают участие в мероприятиях в рамках военно-технического сотрудничества между странами.

Позднее газета Wall Street Journal сообщила о выводе большого числа российских специалистов из Венесуэлы по причине отсутствия новых контрактов. В "Ростехе" эту информацию опровергли, заявив, что приведенные цифры были "преувеличены в десятки раз".

ИСТОЧНИК KP.RU

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