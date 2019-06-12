Умер Джим МакМуллан - актер из сериала "Санта-Барбара"

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-12T10:48:10+03:00

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В США умер Джим МакМуллан - актер кино и телевидения.

Как сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на вдову актера Хелен МакМуллан, он скончался на 83-м году жизни. Отмечается, что причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза.

Джим МакМуллан снимался в фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" и "Скоростной спуск". А также актер принял участие в популярных сериалах "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Даллас", "Молодые и дерзкие", "Секретный агент Макгайвер".

В 1992 году он снимался в телесериале "Санта-Барбара", который был весьма популярен в России. Он сыграл роль генерала Моргана Фенимора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 мая в одной из больниц Лос-Анджелеса умер американский актер Кармине Кариди , сыгравший сразу несколько ролей во втором и третьем фильмах "Крестный отец".

ИСТОЧНИК KP.RU