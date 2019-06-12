Министр индийского штата предупредил о надвигающемся мощном циклоне
Политик посоветовал туристам отказаться от посещения некоторых районов на западе страны
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Министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани посоветовал туристам отказаться от посещения некоторых районов на западе страны из-за приближающегося мощного циклона "Вайю".
- Я прошу туристов, посещающих Гуджарат и направляющихся в Дварку, Сомнатх, Сасан и Кач, днем 12 июня перебраться в более безопасные районы, - заявил Рупани.
ИСТОЧНИК KP.RU