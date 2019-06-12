2019-06-12T10:51:43+03:00
В мире

Министр индийского штата предупредил о надвигающемся мощном циклоне

Политик посоветовал туристам отказаться от посещения некоторых районов на западе страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани посоветовал туристам отказаться от посещения некоторых районов на западе страны из-за приближающегося мощного циклона "Вайю".

- Я прошу туристов, посещающих Гуджарат и направляющихся в Дварку, Сомнатх, Сасан и Кач, днем 12 июня перебраться в более безопасные районы, - заявил Рупани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер Джим МакМуллан - актер из сериала "Санта-Барбара"
Замглавы МИД России опроверг сведения о присутствии в Венесуэле боевых частей российской армии
Рябков заявил, что считает маловероятным возобновление участия США в соглашениях по вооружениям
Житель Великобритании выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
США прокомментировали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Тимошенко заявила о серьезном упадке украинской экономики
В Гонконге проходит многотысячный митинг
Трамп назвал своего соперника в президентской гонке Джо Байдена "умственно слабым"
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана
В Верховной раде признали, что за телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы
Пилот упавшего на крышу высотки в Нью-Йорке вертолета не имел права летать в непогоду
CША направят тысячу военных в Польшу
Украина нашла новый способ закупки газа у России
Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2
Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
В причастности к попытке госпереворота в Венесуэле обвинили 17 человек