Число жертв пожара в психиатрической больнице в Одессе выросло до семи
В Одессе во вторник умер еще один пострадавший в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
«11 июня в больнице скончался еще один человек. Всего погибло 7 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 июня, в Одессе в одноэтажном корпусе медицинского учреждения, расположенном на улице Воробьева, начался пожар. Полностью погасить его удалось в течение нескольких часов. Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Люди отравились угарным газом.
В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева.Погибли шесть человек
ИСТОЧНИК KP.RU