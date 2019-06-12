Число жертв пожара в психиатрической больнице в Одессе выросло до семи

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-12T11:20:40+03:00

Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи. Фото: скрин с видео

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В Одессе во вторник умер еще один пострадавший в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. Таким образом общее число погибших возросло до семи.

«11 июня в больнице скончался еще один человек. Всего погибло 7 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 июня, в Одессе в одноэтажном корпусе медицинского учреждения, расположенном на улице Воробьева, начался пожар. Полностью погасить его удалось в течение нескольких часов. Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Люди отравились угарным газом.

В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева.Погибли шесть человек

ИСТОЧНИК KP.RU