2019-06-12T11:34:13+03:00
Общество

Врачи оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое

Известный продюсер в настоящий момент находится в реанимации НИИ Склифосовского
Александр ДЖУМАЕВ
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Известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот"Известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на справочную службу НИИ Склифосовского.

"Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром — 36,8", - сказал собеседник агентства. Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал kp.ru о том, что его отец "ничего не помнит и не осознает себя", а также пока не может говорить.

Известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Он получил сильный ожог пищевода, из-за чего попал в реанимацию.

В связи со случившимся супруга Алиабсова Лидия Фесосеева-Шукшина решила подать в суд на производителей жидкости. Она планирует добиться не только компенсации за ущерб здоровью мужа, но и изменения дизайна упаковки "Крота".

Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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