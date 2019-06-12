Врачи оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на справочную службу НИИ Склифосовского.
"Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром — 36,8", - сказал собеседник агентства. Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал kp.ru о том, что его отец "ничего не помнит и не осознает себя", а также пока не может говорить.
Известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Он получил сильный ожог пищевода, из-за чего попал в реанимацию.
В связи со случившимся супруга Алиабсова Лидия Фесосеева-Шукшина решила подать в суд на производителей жидкости. Она планирует добиться не только компенсации за ущерб здоровью мужа, но и изменения дизайна упаковки "Крота".
Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца.
ИСТОЧНИК KP.RU