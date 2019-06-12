Врачи оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-12T11:34:13+03:00

Известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на справочную службу НИИ Склифосовского.

"Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром — 36,8", - сказал собеседник агентства. Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал kp.ru о том, что его отец "ничего не помнит и не осознает себя", а также пока не может говорить.

Известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Он получил сильный ожог пищевода, из-за чего попал в реанимацию.

В связи со случившимся супруга Алиабсова Лидия Фесосеева-Шукшина решила подать в суд на производителей жидкости. Она планирует добиться не только компенсации за ущерб здоровью мужа, но и изменения дизайна упаковки "Крота".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714260" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца.

ИСТОЧНИК KP.RU