Трамп пожаловался на работу Федеральной резервной системы

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-12T12:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Он заявил, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.

- Это потому, что евро и другие валюты девальвированы в отношении доллара, что ставит США в очень невыгодное положение. Ставка ФРС чересчур высока, вдобавок к смешному количественному ужесточению! - прокомментировал возмущенный Трамп.

К слову, процентная ставка ФРС составляет сейчас от 2,25% до 2,5% - это наиболее высокий уровень с 2008 года. Трамп известен критикой политики ФРС по повышению ставки, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал политика Джона Маккейна в распространении досье о "связях с Россией". Президент США подчеркнул, что публикация подобных документов являются "темным пятном" на репутации покойного сенатора-республиканца.

ИСТОЧНИК KP.RU