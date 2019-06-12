Испания согласилась на увеличение воинского контингента США без изменения договора

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-12T12:15:58+03:00

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Власти Испании одобрили расширение военного присутствия США на базе Рота на юге страны без внесения изменений в двустороннее оборонное соглашение, как это делалось ранее в аналогичных случаях. Об этом в среду, 12 июня, сообщает газета El Pais.

В материале издания сообщается, что речь идет о переброски в Роту вертолетной эскадрильи ВМС США для поддержки четырех эсминцев, дислоцированных на базе. По данным источников газеты, данный вопрос не рассматривался в парламенте из-за сложностей, с которыми сопряжено внесение изменений в соглашение, и нынешней политической ситуации в стране.

Представители Шестого флота ВМС США, в свою очередь, ранее отмечали, что в состав эскадрильи могут войти до шести вертолетов SH-60 Seahawk, а дислоцированные в Роте эсминцы "Карни", "Дональд Кук", "Портер" и "Росс" будут заменены с 2020 по 2022 год. Тем не менее, дополнительное развертывание в Испании около 30 военнослужащих, включая пилотов и механиков эскадрильи, не предусмотрено в соглашении. Также стоит отметить, что для того, чтобы избежать парламентских дебатов, было решено принять данную эскадрилью за часть четырех эсминцев, присутствие которых уже было разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU