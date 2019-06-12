Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-12T12:17:00+03:00

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России, отмечаемым 12 июня.

«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу дружественной России от имени правительства и народа КНДР», — говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР отметил, что «стойкий и трудолюбивый» народ России добивается «больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей» страны.

Ким Чен Ын также пожлал Путину здоровья, счастья и успехов «в работе по построению могучей и процветающей России».

Напомним, 12 июня в нашей стране государственный праздник - День России. Свои поздравления Владимиру Путину уже направили пезидент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Армении Армен Саркисян.

ИСТОЧНИК KP.RU