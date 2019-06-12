Патрушев не располагает данными о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-12T12:28:24+03:00

По словам секретаря Совбеза РФ, если кто-то нарушил закон, то, "безусловно, должен понести наказание"

Изменить размер текста: A A

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что не имеет данных о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста интернет-проекта "Медуза" Ивана Голунова.

"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты", - сказал Патрушев в среду, 12 июня.

Он добавил, что в случае нарушения закона виновник "безусловно, должен понести наказание", передает ТАСС.

Напомним, накануне, 11 июня, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. Журналиста задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт на наркотиков. 8 июня он был отправлен под домашний арест.

Материалы внутреннего расследования МВД по этому делу направлены в Следственный комитет для оценки работы полицейских имевших отношение к задержанию журналиста. На время проведения проверки сотрудники отстранены от службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714259" frameborder="0"></iframe> Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU