2019-06-12T12:47:07+03:00
Политика

В России могут появиться военные летчицы

Девушки, которые начали обучение по данной специальности, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В России могут появиться военные летчицыВ России могут появиться военные летчицыФото: Александр РАЙКО
Изменить размер текста:

Главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что в стране впервые могут появиться военные летчицы. Девушки, которые начали обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, будут пилотировать истребители.

"В этом году будет набор, - приводит ТАСС его слова. - Это плановый набор девушек в училище для подготовки в качестве летчиков". По его словам, девушки, которые впервые в российской истории начали обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной.

При этом он отметил, что вообще в этом году уже будет третий набор девушек на летные специальности.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что из 114 абитуриенток Краснодарского авиаучилища в прошлом году отбор прошли лишь 15 девушек

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине
В МИД Китая опровергли сведения о готовности властей направить армию в Гонконг
МИД РФ: встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке может пройти "на ногах"
В посольстве РФ заявили, что Лондон пренебрегает обязательствами, скрывая данные о деле Глушкова
В Португалии полиция задержала итальянца, "заминировавшего" самолет
Посла Латвии в России оскорбили шутки россиян про шпроты
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Гвардиола отклонил последнее миллионное предложение «Ювентуса»
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве
Патрушев не располагает данными о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова
Послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков
Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России
Испания согласилась на увеличение воинского контингента США без изменения договора
Трамп пожаловался на работу Федеральной резервной системы
В Афганистане в результате ошибочного авиаудара погибли пять военнослужащих
Группа Radiohead опубликовала записи, за которые у нее хакеры вымогали выкуп
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поступила на вооружение российских военных