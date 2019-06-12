В России могут появиться военные летчицы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-12T12:47:07+03:00

Девушки, которые начали обучение по данной специальности, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной

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Главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что в стране впервые могут появиться военные летчицы. Девушки, которые начали обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, будут пилотировать истребители.

"В этом году будет набор, - приводит ТАСС его слова. - Это плановый набор девушек в училище для подготовки в качестве летчиков". По его словам, девушки, которые впервые в российской истории начали обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной.

При этом он отметил, что вообще в этом году уже будет третий набор девушек на летные специальности.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что из 114 абитуриенток Краснодарского авиаучилища в прошлом году отбор прошли лишь 15 девушек

ИСТОЧНИК KP.RU