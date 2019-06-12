СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-12T12:56:24+03:00

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Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на четверг, 13 июня. Причиной стала высокая пожароопасность.

Эксперты также отметили, что "имеется вероятность стихийных действий".

- Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, - подчеркнули в Гидрометцентре.

Днем в четверг,13 июня, в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 20 до плюс 22 градусов, по области - от плюс 18 до плюс 23, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что а Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года. Метеорологи прогнозируют, что лето будет прохладнее, чем в 2018 году. Эксперты подчеркнули, что ближайшие три месяца погода на территории России ожидается переменчивая, а иногда показатели будут превышать климатическую норму.

ИСТОЧНИК KP.RU