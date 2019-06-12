Посла Латвии в России оскорбили шутки россиян про шпроты

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-12T13:16:55+03:00

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Посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш отметил, что россияне в соцсетях про пишут про Латвию, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет. Однако, по словам посла, это не так.

- В социальных сетях нередко приходится читать высокомерные мнения: "Ну, что может быть в Латвии - шпроты да бальзам". Но мы бы физически не смогли экспортировать шпроты на три миллиарда евро: в Балтийском море нет столько рыбы, - подчеркнул Риекстиньш.

При этом он подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг почти трех миллиардов евро, сообщает "РИА-Новости".

Посол отметил тот факт, что Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию. Риекстиньш добавил, что заметил на московских прилавках шпроты рязанского производства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Латвии призвал Европу объединиться «для сдерживания России». При этом Раймонд Вейонис вновь раскритиковал строительство газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU