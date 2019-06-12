2019-06-12T13:30:28+03:00
В мире

В Португалии полиция задержала итальянца, "заминировавшего" самолет

Гражданин Италии, находившийся на борту самолета, направлявшегося из Бергамо в Порту, сообщил о взрывном устройстве во время посадки
Александр ДЖУМАЕВ
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Нарушитель был задержан полицейскимиНарушитель был задержан полицейскимиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В аэропорту португальского города Порту полиция задержала пассажира из Италии, сообщившего о "минировании" самолета. Об этом сообщает местное издание Portugal News.

По имеющимся данным, пассажир, находившийся на борту самолета, следовавшего из итальянского города Бергамо в Порту, в момент начала посадки выкрикнул, что заложил на борту взрывное устройство.

После приземления самолет был оцеплен силами полиции; впоследствии обнаружилось, что подозрительных предметов на борту не было. Сам нарушитель был задержан полицейскими.

Ранее сайт kp.ru сообщал о похожем случае в московском аэропорту Внуково. В конце апреля этого года из-за сообщений о взрывном устройстве на борту одного из самолетов были задержаны два рейса; администрация аэропорта вызвала полицию, взрывотехников и кинологов со специально обученными собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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