СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-12T13:53:50+03:00

В посольстве РФ заявили, что Лондон пренебрегает обязательствами, скрывая данные о деле Глушкова Фото: REUTERS

Российские дипломаты отметили, что полиция Британии обратилась к общественности за помощью лишь спустя пять месяцев после убийства россиянина

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Лондон пренебрегает своими обязательствами, которые он несет в соответствии с международным правом. Тем самым Британия продолжает скрывать от общественности информацию об деталях убийства российского предпринимателя Николая Глушкова и ходе проводимого расследования.

Об этом заявили в российском посольстве. Также дипломаты подчеркнули, что полиция Лондона обратилась за помощью к общественности по поводу расследования дела лишь спустя пять месяцев после убийства россиянина.

- Британская сторона продолжает игнорировать наши многочисленные запросы о ходе и результатах расследования убийства бывшего заместителя генерального директора [компании] "Аэрофлот" [Николая] Глушкова на территории Великобритании, -заявили в посольстве РФ.

Дипломаты также напомнили, что с апреля прошлого года Россия так и не получила предметный ответ из МВД Великобритании на запрос Генеральной прокуратуры о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова, сообщает "ТАСС".

- Ситуация с расследованием смерти Глушкова, ход которого тщательно засекречивается британскими властями, является наглядным примером презрительного отношения официального Лондона к своим обязательствам по международному праву, - добавили в посольстве РФ.

Напомним, экс - заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотланд-Ярд характеризовал его смерть как убийство, но при этом полицейские определили смерть бизнесмена как необъяснимую.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года Великобритания начала расследовать убийство соратника Березовского Николая Глушкова. Как показало патологоанатомическое исследование, причиной смерти российского предпринимателя стало «сдавливание шеи».

ИСТОЧНИК KP.RU