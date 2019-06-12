В МИД Китая опровергли сведения о готовности властей направить армию в Гонконг

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-12T13:59:41+03:00

В Гонконге жители протестуют против поправок к закону об экстрадиции Фото: СОЦСЕТИ

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Сведения о планах китайских властей направить в Гонконг подразделения вооруженных сил для подавления протеста являются ложными. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Я не знаю, откуда вы получили такие данные, это как раз то, что можно назвать дезинформацией, я могу вам сказать, что это все слухи, распространяемые с целью спровоцировать панику", - приводит агентство РИА Новости слова пресс-секретаря МИД КНР.

Массовые протесты в Гонконге, который является специальным административным районом Китая с высоким уровнем автономии, начались после начала обсуждения парламентом поправок к закону об экстрадиции, в случае принятия которых власти района смогут выдавать подозреваемых континентальному Китаю. Ранее одна из таких акций, в которой приняли участие около 500 тысяч человек, переросла в беспорядки; полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713831" frameborder="0"></iframe> В Гонконге начались столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU