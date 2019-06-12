2019-06-12T14:31:37+03:00
Политика

Посол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и Франции

Алексей Мешков отметил, что за прошлый год президенты обеих стран встретились пять раз
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и ФранцииПосол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и ФранцииФото: РИА Новости
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Посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил об активной подготовке встречи премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.

- В прошлом году пять раз встречались президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. А сейчас идёт активная подготовка возможной встречи премьер-министров, - заметил Мешков, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о желании провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Франции намерен придать «новый импульс» стратегическому диалогу с Россией. Он также подчеркнул, что говорить с главой российского государства хочет не только как лидер страны, но и в качестве председателя группы «Большой семерки» (G7). По словам Эммунуэля Макрона, несмотря на имеющиеся разногласия, диалог с РФ нужен всем европейским странам.

Макрон звонит Путину.Призедент Франции опубликовал в своем твиттере видео о телефонном звонке Владимиру Путину

ИСТОЧНИК KP.RU

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