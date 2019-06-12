2019-06-12T14:43:19+03:00
Политика

Климкин рассказал об ответных мерах Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить делегации РФ полномочия по участию в июньской сессии
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в случае возвращения делегации России в ПАСЕ без выполнения "каких-либо условий", украинская сторона будет придерживаться прагматичного варианта поведения в Совете Европы.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - написал Климкин в статье для "Европейской правды".

Напомним, ранее Климкин сказал, что Совет Европы может потерять позиции после предложения России вернуться в ПАСЕ. Как он выразился, это похоже на смягчение наказания "с лишения свободы на условное осуждение".

Ранее соответствующим комитетом ПАСЕ был принят проект резолюции о предоставлении делегации России возможности участия в очередной сессии Ассамблеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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