Климкин рассказал об ответных мерах Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в случае возвращения делегации России в ПАСЕ без выполнения "каких-либо условий", украинская сторона будет придерживаться прагматичного варианта поведения в Совете Европы.
"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - написал Климкин в статье для "Европейской правды".
Напомним, ранее Климкин сказал, что Совет Европы может потерять позиции после предложения России вернуться в ПАСЕ. Как он выразился, это похоже на смягчение наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Ранее соответствующим комитетом ПАСЕ был принят проект резолюции о предоставлении делегации России возможности участия в очередной сессии Ассамблеи.
ИСТОЧНИК KP.RU