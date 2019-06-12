Джонсон начал борьбу за пост премьера Британии
Бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании в борьбе за пост премьер-министра Соединённого Королевства.
Политик пообещал британцам, что страна покинет Европейский союз 31 октября. Об этом он заявил во время публичного выступления в Лондоне. К слову, оно стало для политика первым с момента выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори.
- Пришло время объединить эту страну и это общество, - подчеркнул Джонсон.
Напомним, 7 июня текущего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии. При этом она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника. Его имя станет известно в июле этого года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit. Кандидат в британские премьеры пообещал не платить компенсацию Евросоюзу без заключения выгодного соглашения.
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ИСТОЧНИК KP.RU