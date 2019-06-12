Врач рассказал об опасности употребления мороженого в жаркую погоду

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-12T15:03:34+03:00

Специалист посоветовал есть мороженое в жару медленно и слегка подтаявшим

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Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Врач отметил, что у людей, быстро съедающих мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может стать причиной развития острых респираторных заболеваний, что может стать причиной развития острых респираторных заболеваний. "Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма", - сказал Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Медик также порекомендовал употреблять мороженое медленно и слегка подтаявшим, а холодные напитки - небольшими глотками. По словам Тяжельникова, в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, а также воде с лимоном, ягодами и фруктами. От кофе, молочных коктейлей и газированных напитков в жару врач порекомендовал отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU