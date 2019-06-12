2019-06-12T15:03:34+03:00
Общество

Врач рассказал об опасности употребления мороженого в жаркую погоду

Специалист посоветовал есть мороженое в жару медленно и слегка подтаявшим
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
По словам врача, у людей, быстро съедающих мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путейПо словам врача, у людей, быстро съедающих мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путейФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Врач отметил, что у людей, быстро съедающих мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может стать причиной развития острых респираторных заболеваний, что может стать причиной развития острых респираторных заболеваний. "Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма", - сказал Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Медик также порекомендовал употреблять мороженое медленно и слегка подтаявшим, а холодные напитки - небольшими глотками. По словам Тяжельникова, в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, а также воде с лимоном, ягодами и фруктами. От кофе, молочных коктейлей и газированных напитков в жару врач порекомендовал отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп показал на пресс-конференцией "секретное соглашение" с Мексикой
Telegram подвергся DDoS-атаке
Джонсон начал борьбу за пост премьера Британии
Климкин рассказал об ответных мерах Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Посол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и Франции
Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине
В МИД Китая опровергли сведения о готовности властей направить армию в Гонконг
МИД РФ: встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке может пройти "на ногах"
В посольстве РФ заявили, что Лондон пренебрегает обязательствами, скрывая данные о деле Глушкова
В Португалии полиция задержала итальянца, "заминировавшего" самолет
Посла Латвии в России оскорбили шутки россиян про шпроты
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Гвардиола отклонил последнее миллионное предложение «Ювентуса»
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве
В России могут появиться военные летчицы
Патрушев не располагает данными о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова
Послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков
Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России
Испания согласилась на увеличение воинского контингента США без изменения договора
Трамп пожаловался на работу Федеральной резервной системы
В Афганистане в результате ошибочного авиаудара погибли пять военнослужащих
Группа Radiohead опубликовала записи, за которые у нее хакеры вымогали выкуп
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поступила на вооружение российских военных