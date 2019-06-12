СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-12T15:24:30+03:00

Telegram не доступен в Северной и Южной Америке. Фото: REUTERS

Создатели мессенджера объяснили пользователям суть проблем и призвали не бояться за безопасность

Изменить размер текста: A A

Telegram подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщили разработчики в Twitter аккаунте мессенджера.

"На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения", - сообщается в Twitter.

При этом известие об атаке было дополнено несколькими сообщениями в которых разработчики объяснили суть проблемы. По словам создателей, сервер Telegram получает очень много мусорных запросов.

"Чтобы генерировать эти мусорные запросы, плохие парни используют “ботнеты”, состоящие из компьютеров ничего не подозревающих пользователей, которые были заражены вредоносными программами в какой-то момент в прошлом. Это делает DDoS похожим на зомби-апокалипсис: один из громадных леммингов может быть вашим дедушкой", - сообщают создатели.

Несмотря на все это мессенджер остается безопасным, уверяют разработчики. Напомним, Telegram заблокирован на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU