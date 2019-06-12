2019-06-12T15:24:30+03:00
В мире

Telegram подвергся DDoS-атаке

Создатели мессенджера объяснили пользователям суть проблем и призвали не бояться за безопасность
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Telegram не доступен в Северной и Южной Америке.Telegram не доступен в Северной и Южной Америке.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Telegram подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщили разработчики в Twitter аккаунте мессенджера.

"На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения", - сообщается в Twitter.

При этом известие об атаке было дополнено несколькими сообщениями в которых разработчики объяснили суть проблемы. По словам создателей, сервер Telegram получает очень много мусорных запросов.

"Чтобы генерировать эти мусорные запросы, плохие парни используют “ботнеты”, состоящие из компьютеров ничего не подозревающих пользователей, которые были заражены вредоносными программами в какой-то момент в прошлом. Это делает DDoS похожим на зомби-апокалипсис: один из громадных леммингов может быть вашим дедушкой", - сообщают создатели.

Несмотря на все это мессенджер остается безопасным, уверяют разработчики. Напомним, Telegram заблокирован на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп показал на пресс-конференцией "секретное соглашение" с Мексикой
Врач рассказал об опасности употребления мороженого в жаркую погоду
Джонсон начал борьбу за пост премьера Британии
Климкин рассказал об ответных мерах Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Посол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и Франции
Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине
В МИД Китая опровергли сведения о готовности властей направить армию в Гонконг
МИД РФ: встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке может пройти "на ногах"
В посольстве РФ заявили, что Лондон пренебрегает обязательствами, скрывая данные о деле Глушкова
В Португалии полиция задержала итальянца, "заминировавшего" самолет
Посла Латвии в России оскорбили шутки россиян про шпроты
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Гвардиола отклонил последнее миллионное предложение «Ювентуса»
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве
В России могут появиться военные летчицы
Патрушев не располагает данными о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова
Послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков
Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России
Испания согласилась на увеличение воинского контингента США без изменения договора
Трамп пожаловался на работу Федеральной резервной системы
В Афганистане в результате ошибочного авиаудара погибли пять военнослужащих
Группа Radiohead опубликовала записи, за которые у нее хакеры вымогали выкуп
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поступила на вооружение российских военных