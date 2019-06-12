Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве
На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человек. Всего полицией задержаны 200 активистов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. Акция проходила под лозунгом и с плакатами «свободу Ивану Голунову» (журналисту, подозревавшемуся в распространении наркотиков), хотя он был уже отпущен на свободу еще накануне из-за отсутствия улик и дело против него прекращено.
На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Так же накануне сам Голунов и организаторы шествия призвали всех, кто поддерживал журналиста, не идти на несанкционированную акцию 12 июня. А мэрия предупреждала, что в этот день на улицах города будут гулять тысячи горожан, многие с детьми, отмечать День России. И не стоит омрачать им праздник беспорядками.
Акция проходила под лозунгом и с плакатами «свободу Ивану Голунову»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Но несанкционированное шествие все таки состоялось. На нем среди прочих активистов задержали блогера Алексея Навального и нескольких журналистов. Но журналистов после проверки документов отпустили.
Напомним, что репортера Голдунова задержали оперативники 6 июня на Цветном бульваре. Полиция его обвинила в наркоторговле. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, после всех проверок и экспертиз, была доказана невиновность журналиста. Его выпустили из-под домашнего ареста. Сам репортер после освобождения, сказал журналистам, что на несанкционированный митинг 12 июня не пойдет — проведет этот день его с родными и близкими. Голунов изначально не признал свою вину. Его адвокаты утверждали, что наркотики Ивану подкинули.
Голунову привели к зданию МВД его собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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