Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-12T15:51:45+03:00

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На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человек. Всего полицией задержаны 200 активистов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. Акция проходила под лозунгом и с плакатами «свободу Ивану Голунову» (журналисту, подозревавшемуся в распространении наркотиков), хотя он был уже отпущен на свободу еще накануне из-за отсутствия улик и дело против него прекращено.

На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Так же накануне сам Голунов и организаторы шествия призвали всех, кто поддерживал журналиста, не идти на несанкционированную акцию 12 июня. А мэрия предупреждала, что в этот день на улицах города будут гулять тысячи горожан, многие с детьми, отмечать День России. И не стоит омрачать им праздник беспорядками.

Акция проходила под лозунгом и с плакатами «свободу Ивану Голунову»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но несанкционированное шествие все таки состоялось. На нем среди прочих активистов задержали блогера Алексея Навального и нескольких журналистов. Но журналистов после проверки документов отпустили.

Напомним, что репортера Голдунова задержали оперативники 6 июня на Цветном бульваре. Полиция его обвинила в наркоторговле. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, после всех проверок и экспертиз, была доказана невиновность журналиста. Его выпустили из-под домашнего ареста. Сам репортер после освобождения, сказал журналистам, что на несанкционированный митинг 12 июня не пойдет — проведет этот день его с родными и близкими. Голунов изначально не признал свою вину. Его адвокаты утверждали, что наркотики Ивану подкинули.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714281" frameborder="0"></iframe> Голунову привели к зданию МВД его собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU