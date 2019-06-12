В Москве проверяют сообщения о минировании 12 станций метро и 11 парков
В Москве проверяют анонимные сообщения о "минировании" 12 станций столичного метрополитена и 11 городских парков.
"Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в адрес 12 станций московского метрополитена в разных административных округах и в 11 парках с массовым пребыванием людей", - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что угрозы взрыва поступили, в частности, в отношении станций метро Медведково, Коломенская, Черкизовская, а также парка "Сад Эрмитаж".
По предварительным данным, эвакуация не проводилась.
Напомним, в январе этого года началась волна анонимных звонков о "минировании" вокзалов, торговых центров, административных зданий в различных городах России. Подобное наблюдалось и в прошлом году. Тогда ФСБ установила, что звонки поступали в основном из-за границы - в частности, с Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU