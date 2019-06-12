2019-06-12T15:46:56+03:00
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании 12 станций метро и 11 парков

Угрозы, в частности, поступили в адрес станций метро Медведково, Коломенская, Черкизовская, а также сада "Эрмитаж"
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковВ Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве проверяют анонимные сообщения о "минировании" 12 станций столичного метрополитена и 11 городских парков.

"Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в адрес 12 станций московского метрополитена в разных административных округах и в 11 парках с массовым пребыванием людей", - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что угрозы взрыва поступили, в частности, в отношении станций метро Медведково, Коломенская, Черкизовская, а также парка "Сад Эрмитаж".

По предварительным данным, эвакуация не проводилась.

Напомним, в январе этого года началась волна анонимных звонков о "минировании" вокзалов, торговых центров, административных зданий в различных городах России. Подобное наблюдалось и в прошлом году. Тогда ФСБ установила, что звонки поступали в основном из-за границы - в частности, с Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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