2019-06-12T16:08:27+03:00
Политика

Гитарист группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Коллектив продолжит "концертный чёс"
Григорий ЛЕОРДА
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"Пан" впал в кому."Пан" впал в кому.Фото: соцсети
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy Руслан «Пан» Владыко попал в больницу после нападения неизвестных в Минске. Музыканта избили и ограбили. У него диагностировали серьезную черепно-мозговую травму. Мужчина лежит в реанимации и впал в кому.

"Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан «Пан» Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана - неважно, лично или благодаря его творчеству - думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй", - написали его коллеги в социальной сети.

Несмотря на произошедшее заявленные концерты группы отменять не будут. По словам участников рок-группы Trubetskoy гитариста подменят их коллеги по цеху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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