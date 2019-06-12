Стало известно, в какие страны чаще всего путешествовали россияне

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-12T16:18:54+03:00

Названы страны, в которые россияне путешествовали чаще всего Фото: Юлия СМИРНОВА

В первом квартале текущего года россияне чаще всего ездили в Абхазию и Финляндию

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Стало известно, что в первом квартале текущего года россиян чаще всего путешествовали в Абхазию и Финляндию, а среди дальних направлений первые места рейтинга заняли Таиланд и Китай.

Как сообщает ТурСтат, российские туристs чаще всего отправлялись в Абхазию - туда съездили 803 тысячи раз. На втором месте - Финляндия с показателем 731 тысяча поездок, на третьем - Казахстан (528 тысяч), а затем - Таиланд (494 тысячи), Китай (484 тысячи), Эстония (389 тысяч).

Кроме того, в список популярных среди российских путешественников направлений вошли Украина (380 тысяч), Турция (341 тысяча), ОАЭ (316 тысяч) и Германия (307 тысяч поездок).

А также россияне ездили в Грузию, Италию, Вьетнам, Испанию и Францию.

Отмечается, что за первые три месяца 2019 года в целом российские граждане почти 7,5 миллиона раз съездили за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU