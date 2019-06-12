2019-06-12T16:30:13+03:00
Политика

Рябков: встреча с замгоссекретаря США прошла в "позитивной тональности"

Встреча Андреи Томпсон и замглавы МИД РФ состоялась в Праге в российском посольстве
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон прошла в "позитивной тональности". Мероприятие состоялось в российском посольстве в Праге.

По словам замглавы МИД РФ, в ходе переговоров были намечены дальнейшие шаги по вопросам ядерного разоружения. РЯбков отметил, что больших ожиданий от встреечи Москва не имела. Томпсон получила импульсы по некоторым вопросам, однако вопрос возможных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке не рассматривался, подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что российская сторона будет стремиться придать динамику диалогу с Вашингтоном.

В свою очередь, Томпсон назвала встречу с Рябковым откровенной.

"Сегодня в Праге я вынесла на обсуждение ряд приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вступить в более конструктивный диалог с Россией", - написала она в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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