Эксперты назвали самую опасную страну в мире

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-12T16:32:54+03:00

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Согласно новому Глобальному индексу миролюбивости (Global Peace Index), самой небезопасной страной в мире является Афганистан, вытеснивший с последнего места в рейтинге Сирию. Самой безопасной страной в мире авторы списка назвали Исландию.

"В Сирии, Афганистане и ЦАР в 2018 году насилие повлекло самые большие экономические потери: 67%, 47% и 42% ВВП соответственно", - говорится в тексте доклада. В пятерку наименее безопасных стран также вошли Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е) и Ирак (159-е). Центральноафриканская республика заняла 157-е место.

Помимо Исландии, в пятерку наиболее миролюбивых стран мира вошли Новая Зеландия (2-е место), Португалия (3-е), Австрия (4-е) и Дания (5-е). Россия занял в списке 154-е место, причем ситуация в нашей стране, по данным авторов рейтинга, улучшилась по девяти различным показателям, ухудшившись по числу смертей от внешних конфликтов, что связано с военными действиями России в Сирии.

Уровень одобрения по отношению к руководству России в мире при этом падает, однако медленнее, чем одобрение по отношению к руководству США. "Поддержка руководства США за последние пять лет упала больше, чем поддержка руководства России, Китая и Германии. В среднем люди сейчас больше одобряют руководство Китая, чем руководство США", - отмечается в докладе.

ИСТОЧНИК KP.RU