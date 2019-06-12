2019-06-12T16:40:33+03:00
Спорт

УЕФА начал продавать билеты на ЧЕ-2020

Организаторы хотят видеть на стадионах 1,5 млн болельщиков
Григорий ЛЕОРДА
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4 матча ЧЕ пройдут в Питере.4 матча ЧЕ пройдут в Питере.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В интернете стартовали продажи билетов на матчи чемпионата Европы-2020. Заявку на приобретение необходимо подать в течение месяца, до 12 июля.

Организаторы хотят реализовать около 1,5 миллионов билетов. Если желающих оказаться на стадионах будет больше, то УЕФА проведет жеребьевку и выберет счастливчиков. Этот отбор пройдет в июле и августе.

"Малое количество поступит в продажу ближе к турниру. Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций", - сообщатся на сайте турнира.

Цены на билеты кусаются. Посетить матч группового этапа можно будет по цене от 50 до 185 евро в зависимости от места на стадионе. Напомним, ЧЕ-2020 пройдет в 12 городах Европы, в том числе Санкт-Петербурге. Северная столица примет 4 матча.

Россия начнет свой путь на турнире в группе I. За право выхода из группы будут бороться команды Бельгии, Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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