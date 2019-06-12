Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не может уволить его по закону

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-12T17:08:40+03:00

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Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду подписанное представление об освобождении от должности Генпрокурора Незалежной Юрия Луценко. Такое решение президент принял после не выполнения Луценко призывов уйти с поста по собственному желанию. Однако Генпрокурор заявил, что Зеленский не имел права вносить этот документ в Раду.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", - сказал Луценко украинскому изданию "theБабель".

Напомним, 28 мая, несмотря на призывы Зеленского, Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава Верховной рады. Он также заявил о своем намерении обеспечить проведение «честных парламентских выборов» в украинский парламент. Генпрокурор подчеркнул, что покинет должность только после того, когда новый парламент «сформирует новые органы власти», и «это дело будет в новых надежных руках».

ИСТОЧНИК KP.RU