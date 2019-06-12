Глава МИД Украины заявил о необходимости международного присутствия в Крыму

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-12T17:24:02+03:00

Об этом Павел Климкин заявил, комментируя сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного международного присутствия в Крыму. Об этом он заявил, комментируя сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

По словам Климкина, возможная поездка представителя Совета Европы в Крым является "очередным российским разводом". "Такой визит должен быть согласован с нами [властями Украины] и проходить на основе украинского законодательства", - написал министр в своем Facebook.

Глава МИД Украины также отметил, что в случае визита Миятович должна ощутить "атмосферу закрытости полуострова несвободы". "На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - заключил Климкин.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. Власти Украины, а также ряда других стран, не признали результат данного референдума.

ИСТОЧНИК KP.RU