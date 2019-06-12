Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-12T17:36:22+03:00

В Украине узаконили то, что давно прописано в Конституции

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о полномочиях Временных следственный комиссий (ВСК). Их будут создавать для расследований действий главы государства при постановке вопроса о его импичменте. Об этом политический деятель сообщил в социальной сети.

"Сегодня подписал закон Украины номер 1098 "О Временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады Украины", - написал Парубий в Twitter.

Известно, что документ передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Таким образом в Украине узаконили отстранение президента от власти. Ранее процедура была описана в Конституции, но не была подкреплена законодательными актами. Вариант закона от президента Незалежной Зелинского депутатами был отвергнут.

ИСТОЧНИК KP.RU