2019-06-12T17:36:22+03:00
Политика

Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

В Украине узаконили то, что давно прописано в Конституции
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутаты Рады приняли свой закон об импичменте.Депутаты Рады приняли свой закон об импичменте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о полномочиях Временных следственный комиссий (ВСК). Их будут создавать для расследований действий главы государства при постановке вопроса о его импичменте. Об этом политический деятель сообщил в социальной сети.

"Сегодня подписал закон Украины номер 1098 "О Временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады Украины", - написал Парубий в Twitter.

Известно, что документ передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Таким образом в Украине узаконили отстранение президента от власти. Ранее процедура была описана в Конституции, но не была подкреплена законодательными актами. Вариант закона от президента Незалежной Зелинского депутатами был отвергнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
Николас Мадуро приедет в Россию для заключения соглашений
Нурмагомедов побрезговал реванша с Макгрегором из-за отсутствия побед у соперника
Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в Калифорнии
Disney переснимет мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"
В Казахстане создали Национальный совет общественного доверия при президенте
Глава МИД Украины заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не может уволить его по закону
Марин Ле Пен могут вызвать в суд за публикацию фотографий террористов в Twitter
В Судане провалилась попытка переворота против Военного совета
Мировые цены на нефть заметно упали
В Египте столкнулись два микроавтобуса и грузовик: 14 человек погибли
УЕФА начал продавать билеты на ЧЕ-2020
Эксперты назвали самую опасную страну в мире
Рябков: встреча с замгоссекретаря США прошла в "позитивной тональности"
Стало известно, в какие страны чаще всего путешествовали россияне
Зеленский 18 июня встретится в Берлине с президентом Германии
Гитарист группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве
В Москве проверяют сообщения о минировании 12 станций метро и 11 парков
Трамп показал на пресс-конференцией "секретное соглашение" с Мексикой
Telegram подвергся DDoS-атаке
Врач рассказал об опасности употребления мороженого в жаркую погоду
Джонсон начал борьбу за пост премьера Британии
Климкин рассказал об ответных мерах Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Посол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и Франции