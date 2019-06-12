В Казахстане создали Национальный совет общественного доверия при президенте

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-12T17:39:11+03:00

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при главе государства. Об этом в среду, 12 июня, сообщает пресс-служба президента республики.

"Администрации президента Республики Казахстан в месячный срок провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы", - говорится в тексте опубликованного указа.

Комментируя создание новой структуры, Токаев заявил, что Национальный совет общественного доверия необходим для диалога власти и общества. "Диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Главный ориентир — единая нация. В совет войдут представители всего общества, включая молодёжь", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана в среду, 12 июня. На прошедших 9 июня президентских выборах его поддержали 70,96% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU