Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в Калифорнии

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-12T17:52:36+03:00

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя спутниками RADARSAT Constellation Фото: REUTERS

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя спутниками RADARSAT Constellation. Трансляцию запуска проводит американская компания SpaceX.

Ракета была запущена в среду в 17:17 по московскому времени. Каждый из спутников зондирования Земли, выводящихся на орбиту, весит около 1,4 тонн; данные аппараты будут последовательно выведены на орбиту спустя 54 минуты после старта.

В создании спутников RADARSAT Constellation приняли участие более 125 канадских компаний. Эти аппараты предназначены для наблюдения за погодными условиями при ликвидации стихийных бедствий и слежении за морской навигацией. Заказчиком разработки является Канадское космическое агентство.

Стоит отметить, что это уже не первый полет ракеты-носителя. В мае этого года SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710766" frameborder="0"></iframe> Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU