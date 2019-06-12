Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя спутниками RADARSAT Constellation. Трансляцию запуска проводит американская компания SpaceX.
Ракета была запущена в среду в 17:17 по московскому времени. Каждый из спутников зондирования Земли, выводящихся на орбиту, весит около 1,4 тонн; данные аппараты будут последовательно выведены на орбиту спустя 54 минуты после старта.
В создании спутников RADARSAT Constellation приняли участие более 125 канадских компаний. Эти аппараты предназначены для наблюдения за погодными условиями при ликвидации стихийных бедствий и слежении за морской навигацией. Заказчиком разработки является Канадское космическое агентство.
Стоит отметить, что это уже не первый полет ракеты-носителя. В мае этого года SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink.
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX.
ИСТОЧНИК KP.RU
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