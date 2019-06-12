Нурмагомедов побрезговал реванша с Макгрегором из-за отсутствия побед у соперника
Хабиб Нурмагомедов уверен, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша. Причина такого брезгливого отношения к ирландскому бойцу UFC простая: отсутствие побед. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции в Лондоне.
"За последние три года он одержал только одну победу - в любительском боксе. Он постучал и сдался, умолял, чтобы я не убивал его. Тони Фергюсон у меня на очереди. А если ты ничего не выигрываешь - о чем можно говорить?", - сказал спортсмен.
Главный бой UFC 2018 года состоялся в октябре. Дагестанец победил в великолепном стиле, не оставив оппоненту ни шанса. Однако спортсмен едва не остался без пояса из-за драки с фанатами сразу после схватки.
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ИСТОЧНИК KP.RU