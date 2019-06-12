2019-06-12T18:54:35+03:00
Общество

Москалькова высказалась о смягчении 228 статьи УК

По мнению Уполномоченного по правам человека в РФ, к вопросу нельзя подходить "в целом"
Григорий ЛЕОРДА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала свое мнение об идее смягчения наказания за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. По ее мнению, к этому вопросу нужен "дифференцированный подход" и говорить об этом "в целом" нельзя.

"Я, конечно, за то, чтобы не было таких случаев привлечения к уголовной ответственности как по "маковому делу", когда за продажу пищевого мака люди - и это не единичные случаи - были привлечены к уголовной ответственности; я сегодня буду заниматься этим вопросом", - приводит слова омбудсмена РИА "Новости".

По словам Москальковой, нужно четко определить что является доказательством в делах по 228 статье. Отпечатки пальцев, система экспертных заключений, показания свидетелей, порядок фиксации оперативно-розыскной деятельности.

"Очень важно, чтобы суд не ограничивался в качестве доказательств показаниями сотрудников правоохранительных органов, потому что нередко я, например, наблюдаю, когда суд говорит: у меня нет оснований не доверять сотруднику правоохранительных органов - полицейскому или следователю, дознавателю. Этого мало сегодня, обязательно нужна серьёзная доказательственная база", - пояснила уполномоченный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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