Москалькова высказалась о смягчении 228 статьи УК
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала свое мнение об идее смягчения наказания за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. По ее мнению, к этому вопросу нужен "дифференцированный подход" и говорить об этом "в целом" нельзя.
"Я, конечно, за то, чтобы не было таких случаев привлечения к уголовной ответственности как по "маковому делу", когда за продажу пищевого мака люди - и это не единичные случаи - были привлечены к уголовной ответственности; я сегодня буду заниматься этим вопросом", - приводит слова омбудсмена РИА "Новости".
По словам Москальковой, нужно четко определить что является доказательством в делах по 228 статье. Отпечатки пальцев, система экспертных заключений, показания свидетелей, порядок фиксации оперативно-розыскной деятельности.
"Очень важно, чтобы суд не ограничивался в качестве доказательств показаниями сотрудников правоохранительных органов, потому что нередко я, например, наблюдаю, когда суд говорит: у меня нет оснований не доверять сотруднику правоохранительных органов - полицейскому или следователю, дознавателю. Этого мало сегодня, обязательно нужна серьёзная доказательственная база", - пояснила уполномоченный.
ИСТОЧНИК KP.RU