2019-06-12T19:17:35+03:00
Происшествия

В Украине силовики поймали чиновников на взятке в 500 тысяч долларов

Государственные служащие должны были выделиnm 100 гектаров под охоту
Артур ГАРЬКЕ
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Луценко сообщил об успехах работы своего ведомства.Луценко сообщил об успехах работы своего ведомства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственное бюро расследований Украины и Генпрокуратура заявили о поимке целой группы чиновников, которые вымогали взятку. Злоумышленники, по версии силовиков, должны были за 500 тысяч долларов выделить 100 гектаров для ведения охотничьего хозяйства в Путивльском районе Черновицкой области.

"Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов", - сообщил в среду, 12 июня, генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит РИА "Новости".

По сведениям генпрокурора, среди задержанных "должностные лица органов местного самоуправления и полиции". Напомним, несмотря на призывы нового президента Украины Зеленского, Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава Верховной рады. Он также заявил о своем намерении обеспечить проведение «честных парламентских выборов» в украинский парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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