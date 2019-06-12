2019-06-12T20:02:50+03:00
Политика

"Слуга народа" Зеленского теряет популярность

При этом партия все еще поддерживается большинством
Артур ГАРЬКЕ
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Партия президента Украины Владимира Зеленского сдала позиции популярности. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг" поддержка "Слуги народа" снизилась на 0,7%.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%)", - сказано в тексте исследования.

Заметим, сейчас проходной барьер для пропуска партии в Раду 5%. Зеленский предлагал его чуть снизить. Если эта инициатива будет оформлена в закон то шансы на попадание в депутатское кресло есть у членов партии "Сила и честь". Пока их поддерживает только 4,3% избирателей. Отметим, в прошлом исследовании партию Зеленского поддерживали 48,2% жителей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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