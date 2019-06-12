2019-06-12T21:10:12+03:00
Общество

Huawei не смогла выпустить новый ноутбук из-за санкций США

Компания перенесла запуск новой версии складного компьютера Matebook
Григорий ЛЕОРДА
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Компания не смогла выпустить новинку из-за санкций.Компания не смогла выпустить новинку из-за санкций.Фото: REUTERS
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Выход новой версии ноутбука Matebook теперь под вопросом. Компания Huawei перенесла запуск на неопределенный срок.

Новую модель должны были представить миру уже на этой неделе. Презентация планировалась на выставке CES Asia 2019 в Шанхае. Однако введенные США санкции помешали планам компании. Об этом со ссылкой на представителей разработчика сообщает The Information.

Напомним, сайт kp.ru писал, что министерство торговли США приняло решение внести Huawei и связанные с ней юридические лица черный список из-за угрозы национальной безопасности. Вскоре с компанией отказался сотрудничать американский электронный гигант Google. Такое же решение приняла британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных телефонов. Решение американских властей, по мнению руководства фирмы, противоречит ценностям международного бизнес-сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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