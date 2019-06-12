Робот Клиоша провел экскурсию по музею современной истории России в "Одноклассниках"

СЕГОДНЯ 21:24 2019-06-12T21:27:02+03:00

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Музей современной истории России провел виртуальную экскурсию на просторах социальной сети "Одноклассники". Подписчиков официальной странице музея вдоль экспонатов провел Клиоша версии 2.0 – робот последнего поколения.

"В прямом эфире необычный экскурсовод расскажет пользователям Одноклассников о новейшей истории России от путча в 1991 году до Чемпионата мира по футболу в 2018. Зрители трансляции увидят экспонаты с церемоний инаугурации первого и единственного Президента СССР Михаила Горбачева и первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, первые мобильные телефоны, акции «Хопер» и МММ, личные вещи космонавтов и футбольный мяч, подписанный сборной России после ЧМ по футболу", - сообщили в пресс-службе "ОК".

В социальной сети подчеркнули, что регулярно поддерживают культурные проекты. Благодаря сайту можно посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей.

"Различные интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией помогают музеям не только привлекать посетителей, но и носят просветительский характер", - заключили представители социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU