"Зенит" назвал причины эмоциональности Лунева во Внуково

СЕГОДНЯ 21:50 2019-06-12T21:56:40+03:00

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Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунев вернулся в Санкт-Петербург после матчей сборной России другим рейсом. Дебош во Внуково закончился для него мизерным штрафом и утратой нескольких нервных клеток.

"Конфликт во Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, давно исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом", - заявили в пресс-службе "Зенита" ТАСС.

Тем самым сотрудником был работник авиакомпании "Россия". По словам очевидцев, Лунев был не только груб к служащему, но и изрядно пьяным. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Как стало известно, генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев намерен поговорить с Луневым о ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU