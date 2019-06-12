2019-06-12T22:47:04+03:00
Политика

Американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей

При этом Трамп заявил, что решение об отправке дополнительных сил в Польшу пока нет
Артур ГАРЬКЕ
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F - 35.F - 35.Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты Америки продают Польше партию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Речь идет о 32 или 35 крылатых машин. Об этом заявил Дональд Трамп в среду, 12 июня, перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

По словам американского президента, эти самолеты пролетят над Белым домом как раз во время визита Дуды в Вашингтон. При этом, по словам Трампа, решения об отправке дополнительных сил в Польшу пока нет. По данным иностранных СМИ, страны договариваются о возможности переправки двух тысяч военных из Германии в Польшу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты. Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это решение пойдет на пользу странам континента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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