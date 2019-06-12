Новую российскую ракету в Германии назвали "оружием конца света"

12 Июнь 23:20 2019-06-12T23:20:13+03:00

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Россия обладает преимуществом в гонке вооружений, особенно в области гиперзвукового оружия. Об этом пишет немецкий журнал Stern в статье о новой российской противоракете ПРС-1М, которую называет самой быстрой в мире.

"ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", — пишет автор заметки.

Издание упоминает сообщение Минобороны России, в котором говорилось об удачном испытательном пуске новой российской ракеты-перехватчика, который был произведен с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Заместитель командира подразделения ПРО Владимира Сергиенко, оружие поразило учебную цель.

"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", — говорится в статье.

ПРС-1М являются частью противоракетной системы A-135 "Амур", которая имеет несколько типов ракет. Они могут быть запущены либо из бункера, либо с транспортера. Эти ракеты не предназначены для ликвидации вражеских самолетов или крылатых ракет.

Первые испытания противоракеты прошли в феврале прошлого года. Она способна развивать скорость до 14,5 тысячи километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU