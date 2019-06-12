Певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму

12 Июнь 23:41 2019-06-12T23:41:43+03:00

Исполнительница шансона планирует выдвигаться от одного из округов Комсомольска-на-Амуре

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Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила сама после состоявшегося в среду на Театральной площади Луганска концерта ко Дню России.

"Сегодня мой родной край испытывает очень нелегкие и непростые времена, и я решила принять этот вызов - баллотироваться и поддержать свой народ", - заявила уроженка Хабаровска.

Исполнительница шансона уточнила, что намерена баллотироваться от одного из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре, отметив, что жители Дальнего Востока обладают очень сильным характером, передает Луганскинформцентр.

"Сегодня настал тот момент, когда нужно поддержать свою Родину. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится", - сказала певица.

Цыганова пообещала, что будет в кресле депутата Госдумы помогать Донбассу и уточнила, что собирается в законодательной палате заниматься вопросами культуры.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 8 сентября, в единый день голосования. В ряде субъектов РФ будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов местных законодательных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU