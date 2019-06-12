2019-06-12T23:41:43+03:00
Звезды

Певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму

Исполнительница шансона планирует выдвигаться от одного из округов Комсомольска-на-Амуре
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Певица Вика ЦыгановаПевица Вика ЦыгановаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила сама после состоявшегося в среду на Театральной площади Луганска концерта ко Дню России.

"Сегодня мой родной край испытывает очень нелегкие и непростые времена, и я решила принять этот вызов - баллотироваться и поддержать свой народ", - заявила уроженка Хабаровска.

Исполнительница шансона уточнила, что намерена баллотироваться от одного из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре, отметив, что жители Дальнего Востока обладают очень сильным характером, передает Луганскинформцентр.

"Сегодня настал тот момент, когда нужно поддержать свою Родину. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится", - сказала певица.

Цыганова пообещала, что будет в кресле депутата Госдумы помогать Донбассу и уточнила, что собирается в законодательной палате заниматься вопросами культуры.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 8 сентября, в единый день голосования. В ряде субъектов РФ будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов местных законодательных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 5 млн человек участвовали в мероприятиях ко Дню России
Трамп: Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Новую российскую ракету в Германии назвали "оружием конца света"
Американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей
Трамп рассматривает возможность санкций против участников проекта "Северный поток-2"
Россия и Турция условились прекратить огонь в Идлибе
"Зенит" назвал причины эмоциональности Лунева во Внуково
Робот Клиоша провел экскурсию по музею современной истории России в "Одноклассниках"
Huawei не смогла выпустить новый ноутбук из-за санкций США
Красотку из Instagram затравили за откровенные фотографии в Припяти
Трамп заявил о встрече с Путиным на G-20
"Слуга народа" Зеленского теряет популярность
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Дмитрий Медведев пообщался с белорусским коллегой
В Украине силовики поймали чиновников на взятке в 500 тысяч долларов
В Кремле не знают о планах Мадуро посетить Россию
Москалькова высказалась о смягчении 228 статьи УК
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
Николас Мадуро приедет в Россию для заключения соглашений
Нурмагомедов побрезговал реванша с Макгрегором из-за отсутствия побед у соперника
Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в Калифорнии
Disney переснимет мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"
В Казахстане создали Национальный совет общественного доверия при президенте
Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
Глава МИД Украины заявил о необходимости международного присутствия в Крыму