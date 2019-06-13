2019-06-13T00:25:54+03:00
Общество

Более 5 млн человек участвовали в мероприятиях ко Дню России

Правопорядок обеспечивали около 40 тысяч полицейских, а также военнослужащие Росгвардии, дружинники и сотрудники частной охраны
Юлия ДИВЕЕВА
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Концерт ко Дню России на Красной площади в Москве посмотрели более 30 тысяч человекКонцерт ко Дню России на Красной площади в Москве посмотрели более 30 тысяч человекФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По всей России 12 июня в мероприятиях ко Дню России приняли участие более пяти миллионов человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в стране в этот день проходили праздничные гуляния, концерты и фестивали - всего 4,2 тысячи мероприятий. Безопасность и порядок на них обеспечивали около 40 тысяч полицейских.

Кроме того, правоохранительным органам помогали военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций. По словам Волк, общественный порядок во время празднования удалось обеспечить в полном объеме передает ТАСС.

В Москве на Красной площади послушать концерт ко Дню России собрались более 30 тысяч человек. Как сообщили пресс-службе московского главка МВД, порядок и безопасность граждан во время концерта обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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