Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

СЕГОДНЯ 01:48 2019-06-13T01:48:51+03:00

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Российская предпринимательница Мария Лазарева, приговоренная в Кувейте к десяти годам каторжных работ, вечером 12 июня вышла на свободу под залог в миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США). Об этом сообщил адвокат россиянки из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

"Это большая победа ее родителей, русской дипломатии, общественных защитников из Московской торгово-промышленной палаты и фонда Ельцина, международных адвокатов и консультантов", - сказал он.

По словам Сидорова, судебный процесс не окончен, и апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу адвокатов Лазаревой, которые оспаривают вынесенный ей приговор суда первой инстанции. На прошлой неделе апелляционный суд Кувейта вновь отложил до 23 июня окончательное решение по этому делу, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Лазарева уже более года находится в одной из кувейтских тюрем. Весной прошлого года суд признал ее виновной в растрате средств Кувейтского портового управления. Ее защита подала апелляцию, и в начале мая суд Кувейта постановил снять с нее обвинения, но разрешил освободить россиянку только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU