2019-06-13T03:47:52+03:00
Экономика

В Венесуэле в обращение вошли банкноты номиналом 50 тысяч боливаров

Купюры должны облегчить финансовые операции
Юлия ДИВЕЕВА
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В Венесуэле вводятся новые банкнотыВ Венесуэле вводятся новые банкнотыФото: REUTERS
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Центробанк Венесуэлы ввел в обращение в стране три новые банкноты номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч суверенных боливаров. Хождение купюр начнется с четверга.

"Новые купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч суверенных боливаров будут вводиться постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков для обеспечения целей, стоящих перед национальной экономикой", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что новые банкноты должны "обеспечить более эффективную работу платежной системы и облегчение финансовых операций", передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Венесуэла переживает острейший экономический кризис. Инфляция в стране достигла таких небывалых масштабов, что у государства кончилась бумага, чтобы печатать новые деньги.

В августе 2018 года в республике была проведена деноминация - национальная валюта за ночь превратилась из просто "боливара" в "суверенный", потеряв 5 нулей. Старые банкноты из обращения изымали постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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